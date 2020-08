Argentina: coronavirus, autorizzati studi clinici del vaccino dell’azienda cinese Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Argentina, dopo l’approvazione dell’Amministrazione nazionale per i farmaci, gli alimenti e la tecnologia medica (Anmat), ha autorizzato gli studi clinici di fase 3 del vaccino contro il coronavirus sviluppato dalla casa farmaceutica cinese Sinopharm. La sperimentazione clinica sarà condotta in collaborazione con la casa farmaceutica argentina Laboratorio Elea Phoenix. Lo ha annunciato il ministero della Salute. “Siamo molto orgogliosi di questo risultato in cui le parti si sono impegnate al massimo per poter avanzare insieme e in solidarietà per mettere vaccini a disposizione del nostro popolo”, ha dichiarato il ministro, Gines Gonzalez Garcia. “Sebbene la Cina e l’Argentina siano separate da un oceano, sono profondamente collegate nei cuori di fronte alla pandemia e stanno combattendo fianco a fianco e percorrendo la stessa strada”, ha commentato il presidente del Gruppo Sinopharm, Yong Liu. (segue) (Abu)