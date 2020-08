Argentina: coronavirus, autorizzati studi clinici del vaccino dell’azienda cinese Sinopharm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è coinvolto anche in altri progetti di sviluppo di vaccini. Una squadra dell’Ospedale militare centrale guidata dal pediatra infettivologo Fernando Polack lavora alla terza fase degli studi clinici del vaccino dell’azienda statunitense Pfizer e della tedesca BioNTech. Inoltre l’Argentina, insieme al Messico, produrrà e distribuirà nella regione a partire dal primo trimestre del 2021 il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford (Regno Unito) con la compagnia svedese-britannica AstraZeneca. “La produzione latinoamericana sarà presa in carico dall'Argentina e dal Messico e questo permetterà un accesso adeguato ed efficiente a tutti i paesi della regione”, ha affermato il presidente argentino Alberto Fernandez nell’annunciare l’iniziativa. “Le dosi saranno distribuite equamente in tutti i paesi della regione”, ha sottolineato il leader, secondo il quale in questo modo la regione potrà disporre del vaccino con un anticipo tra i sei e i dodici mesi rispetto ai tempi normali di attesa. (Abu)