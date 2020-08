Ue: Pisano, Recovery fund treno da non perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli aiuti del Recovery fund sono un treno che non possiamo perdere e dobbiamo salirci e spostarci in una condizione migliore, più avanzata e con maggiore capacità produttiva di quella nella quale siamo adesso. Non si sale su un treno per restare fermi". Lo ha detto la ministra per l'innovazione tecnologica, Paola Pisano, intervenendo al Meeting di Rimini al webinar "Il cambiamento della Pubblica amministrazione al tempo del Coronavirus: iniziare processi piu' che occupare spazi". "Il paese - ha aggiunto - ha davanti a sé una grande opportunità di rilancio. Nel destinare all'Italia 209 miliardi di euro con il 28 per cento del totale del Fondo Europeo, l'Unione Europea sta compiendo uno sforzo enorme per aiutarci a ridurre i danni economici della pandemia da Covid-19 ma allo stesso tempo questa è l'occasione decisiva per rendere meno vulnerabili le nostre strutture produttive le nostre strutture formative e i servizi rispetto alla competizione internazionale che tuttora da noi è affrontata con strutture, servizi, infrastrutture e procedure obsolete, inadatte al 2020", ha sottolineato Pisano. (Rin)