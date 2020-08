Libia: Tripoli avverte, “non c’è spazio per chi ha commesso crimini di guerra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel futuro della Libia “non c’è spazio per chi ha le mani sporche del sangue dei libici”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso oggi sulla pagina Facebook del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli dopo una riunione presieduta dal premier Fayez al Sarraj, alla presidenza del vicepremier Ahmed Maiteq e dei membri del Consiglio di presidenza Mohamed Ammari e Ahmed Hamzah. L’organo esecutivo riconosciuto dall’Onu ha definito “irreversibile” la transizione verso “uno Stato civile moderno”, sottolineando il “fermo rifiuto di qualsiasi militarizzazione” delle istituzioni. Il Consiglio ha sottolineato “l'importanza di riprendere il processo politico”, ma ha precisato che “non c'è posto per coloro che hanno le mani sporche del sangue dei libici e per chiunque abbia commesso violazioni che equivalgono a crimini di guerra e crimini contro l'umanità”. Quest’ultimo riferimento sembra essere al generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico. Il comunicato del Gna ribadisce altresì “la necessità di riprendere la produzione e le esportazioni di petrolio”. (segue) (Lit)