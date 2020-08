Milano: De Corato, furti nelle abitazioni, questi ladri devono essere rimpatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle ultime 12 ore la Polizia di Stato, a cui va il mio ringraziamento, ha arrestato a Milano 6 malviventi sorpresi a rubare nelle abitazioni. Sono tutti stranieri: 4 georgiani, un rumeno e un albanese. Altri ancora, delle stesse nazionalità, sono stati denunciati a piede libero perché giravano con arnesi da scasso. Bisogna agire in modo netto, una volta scontata la loro pena in carcere questi delinquenti devono essere immediatamente rimpatriati. Vanno messi sull'aereo e rispediti in Georgia, Romania e Albania",lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, commentando gli arresti di alcuni ladri di appartamenti effettuati dalla polizia nelle ultime 12 ore a Milano. "Per prevenire i furti in casa è sempre utile tenere presenti le 7 regole fondamentali elaborate con l'Anaci di Milano (Associazione nazionale condomini italiani): evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media; non diffondere sui social immagini di oggetti preziosi; non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere; non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie; chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada; lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi; nel dubbio, rivolgersi sempre alle forze dell'ordine" conclude. (Com)