Libia: governo di Tripoli, “elezioni obiettivo per fase politica stabile”

- Le elezioni parlamentari e presidenziali in Libia, da tenersi entro il marzo del 2021, “sono l'obiettivo del Consiglio di presidenza per raggiungere una fase politica stabile e permanente”. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso oggi sulla pagina Facebook del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli dopo una riunione presieduta dal premier Fayez al Sarraj, alla presidenza del vicepremier Ahmed Maiteq e dei membri del Consiglio di presidenza Mohamed Ammari e Ahmed Hamzah. L’organo esecutivo riconosciuto dall’Onu ha precisato che le consultazioni dovrebbero essere “condotte secondo solide regole costituzionali concordate dai libici”. (segue) (Lit)