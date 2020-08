Scuola: Ricciardi (M5s), da Azzolina lavoro enorme, sindacati isolino chi boicotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Ricciardi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera, in una nota sottolinea come "ci troviamo in una fase difficile per il Paese e per il sistema scolastico, alle prese con un riacutizzarsi del fenomeno epidemico e con una delicata fase di ripartenza prevista per settembre. La ministra Lucia Azzolina - spiega il deputato del M5s - sta facendo un lavoro enorme per garantire un rientro in sicurezza a settembre, sono stati stanziati quasi 3 miliardi, ed è stato garantito tutto il supporto necessario agli studenti e alle loro famiglie, affinché al rientro possano beneficiare di un sistema scolastico più moderno ed efficiente. In un momento in cui ci sarebbe da attendersi il massimo senso di responsabilità da parte di tutti però, dobbiamo registrare atteggiamenti che non fanno altro che danneggiare i nostri ragazzi e tutto il personale scolastico, impegnato in una difficile ripresa. Auspichiamo - conclude Ricciardi - che anche i sindacati nazionali contribuiscano a isolare chi boicotta la ripresa con le lettere di diffida ai presidi. Il confronto con chi ha idee diverse è sicuramente prezioso, ma i giochetti sotto banco legati a interessi diversi da quelli di studenti e studentesse e della scuola, sono atti gravi che vanno denunciati. Lavorare insieme alla comunità scolastica per il rientro in sicurezza deve essere l’unico obiettivo di queste settimane”. (Com)