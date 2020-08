Argentina: Fernandez annuncia il congelamento delle tariffe dei servizi di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha deciso di dichiarare la telefonia fissa mobile, internet e la televisione a pagamento “servizi pubblici” e di congelare le loro tariffe fino al 31 dicembre. Il capo di Stato ha comunicato la decisione via Twitter e annunciato a breve un decreto urgente. “In questo modo ne garantiamo l'accesso a tutti”, ha spiegato nella notte in una serie di tweet. “Viste le restrizioni che la pandemia ci impone, nessuno dovrebbe rinunciare a una parte del proprio reddito per far fronte agli aumenti dei prezzi di questi servizi”, ha aggiunto. Fernandez ha detto che il suo governo sta recuperando “strumenti regolatori” ai quali il precedente aveva rinunciato. “Il diritto degli utenti e dei consumatori è un diritto costituzionalmente riconosciuto. D’ora in poi, non potrà esserci alcun aumento senza previa approvazione dello Stato”, ha affermato. “L’istruzione, l’accesso alla conoscenza, alla cultura e alla comunicazione sono diritti fondamentali che dobbiamo preservare. Per questo abbiamo disposto che d’ora in poi ci siano piani inclusivi per prestazioni di base, universali e obbligatorie per i meno abbienti”, ha concluso Fernandez.(Abu)