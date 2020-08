Tlc: Pisano, rete unica non sufficiente, serve integrazione con infrastruttura in-cloud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molti di voi hanno sentito parlare di rete unica in questo periodo, per quanto importante è la realizzazione di una rete unica per le nostre telecomunicazioni non è di per sé sufficiente''. Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica, Paola Pisano, al Meeting di Rimini. '"Andrebbe integrata fin da ora - ha sottolineato - con una infrastruttura strategica altrettanto indispensabile per lo sviluppo dei servizi. Questa infrastruttura che deve consistere nell'insieme dei contenitori nei quali conserviamo i nostri dati in-cloud e che garantiscono il funzionamento continuo dei sistemi digitali", ha concluso Pisano.(Rin)