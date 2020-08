Svizzera: Marco Chiesa eletto presidente dell'Unione democratica di centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione democratica di centro (Svp) ha eletto Marco Chiesa, della regione di lingua italiana del Ticino, come proprio presidente. Chiesa, 45 anni, è stato nominato il mese scorso con una mossa a sorpresa dopo che il principale partito svizzero ha tentato per mesi di trovare un successore del presidente uscente Albert Roesti, che già l'anno scorso aveva annunciato le proprie dimissioni. In cima all'agenda di Chiesa vi sarà probabilmente la campagna elettorale per il referendum del 27 settembre sulla fine della libera circolazione delle persone con l'Unione europea. I sondaggi suggeriscono una maggioranza favorevole al mantenimento della libera circolazione, ma se il voto andasse in senso contrario, gli accordi commerciali tra la Svizzera e l'Ue potrebbero essere a rischio. Chiesa ha promesso di restare fedele alla linea del partito conservatore. "Non voglio dover guardare come le famiglie svizzere soffrono il peso di milioni di immigrati dall'Unione europea", ha detto.(Geb)