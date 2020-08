Trasporto aereo: Ryanair prevede di tagliare meno posti di lavoro dopo accordo con lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryanair prevede di tagliare meno posti di lavoro rispetto a quanto inizialmente pianificato dopo che il personale ha accettato di subire delle riduzioni del salario. Lo riferisce l’emittente “Sky News”, citando un alto dirigente della compagnia aerea irlandese. Il principale vettore lowcost irlandese aveva inizialmente pianificato di tagliare tremila posti di lavoro, ma ora ridurrà significativamente tale quota dopo che il 97 per cento dei piloti e il 90 per cento dei membri dell'equipaggio di cabina hanno accettato riduzioni salariali e modifiche alle pratiche di lavoro, come spiegato dal direttore delle operazioni di Ryanair Neal McMahon. La compagnia ha ridotto la capacità per settembre e ottobre dopo che la domanda di voli aerei si è indebolita e altri vettori stanno soppesando tagli simili a seguito di un'ondata europea di nuovi casi di virus. Ryanair ha annunciato che ridurrà il numero di voli del 20 per cento nei prossimi due mesi a causa dell'incertezza tra i viaggiatori. (Rel)