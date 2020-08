Tlc: Capitanio (Lega), chi parla di rete unica statale non sa quel che dice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi parla di rete unica statale per la banda ultralarga non sa quel che dice. Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega in Commissione Trasporti, Poste e Tlc e Segretario della Vigilanza Rai. "Le parole di Delrio, persona seria e competente, sono sbalorditive: l'esponente dem cita Renzi dimenticandosi che quel piano, partorito nel 2015 con scadenza 2020, è miseramente fallito". Il leghista sottolinea che "dei 6.753 Comuni dei bandi 1 e 2, i lavori sono completati sono in 715: bisogna fare i conti con questa realtà quando si dice che 'la rete la fa lo Stato', senza dimenticare il paradosso per cui importanti esponenti del Governo si siano accorti di questo deficit solo ad agosto 2020". (segue) (Com)