Tlc: Capitanio (Lega), chi parla di rete unica statale non sa quel che dice (2)

- "Ben diverso - prosegue - è il discorso sulla società di gestione, in cui lo Stato deve dire pesantemente la sua attraverso cdp, oltre a vigilare con le autorità di controllo. Lo Stato di cui parla Delrio non è stato capace nemmeno di portare i 400 milioni di euro per la bul nelle scuole, sbloccati con una Risoluzione della Lega visto che PD e M5S li tenevano congelati dal 2017. Se oggi esiste una rete in fibra o comunque ad alta velocità è grazie ai tanti privati che garantiscono la connettività ai nostri territori, e non si tratta solo di Tim, penso al pionieristico impegno delle aziende che usano tecnologia fwa. Lo Stato - conclude Capitanio - dovrebbe fare una cosa: vigilare sulla sicurezza dei dati che passano dalla rete, e invece apprendiamo dalla stampa che li stiamo per offrire in pasto alla dittatura cinese". (Com)