Torino: tentato omicidio in piazza Foroni, cittadino straniero accoltella un uomo e tenta di colpire Polizia

- Stavano litigando quando ad un certo punto uno dei due ha tirato fuori un coltello iniziando ad aggredire l'interlocutore, fino a quando non è intervenuta la Polizia. Così un cittadino straniero è stato arrestato questa mattina al mercato di piazza Foroni, a Torino. Dopo il duro scontro verbale, lo straniero aveva estratto la lama e iniziato a tirare dei fendenti al viso, alla spalla e al ginocchio dell'altro uomo. Gli agenti sono intervenuti per fermare la follia in corso: durante l'arresto l'aggressore ha cerco di fuggire dalle forze dell'ordine con alcune coltellate. Un agente è rimasto lievemente ferito. La Polizia è riuscita ad ammanettarlo e ora dovrà rispondere di tentato omicidio, residenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ferito è invece stato trasportato in ospedale in codice giallo. (Rpi)