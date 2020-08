Fisco: Labriola (FI), eccessiva pressione fiscale è macigno per Italia, serve flat tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia in una nota dichiara che "la priorità dell'esecutivo dovrebbe essere quella di abbassare le tasse. I dati della Cgia di Mestre - sottolinea - sono sconvolgenti: negli ultimi 20 anni le entrate tributarie sono aumentate di 166 miliardi di euro. Se nel 2000 l'erario e gli enti locali avevano incassato 350,5 miliardi di euro, nel 2019 il gettito, a prezzi correnti, è salito a 516,5 miliardi. L'aumento delle tasse però non è servito a far diventare efficiente il nostro welfare, anzi nel tempo trasporti, sanità, istruzione, giustizia, mezzi pubblici e così via sono andati peggiorando". Per la deputata azzurra "mentre il governo sbandiera decreti non affronta i veri nodi del nostro Paese. Senza una riforma della burocrazia e un vero taglio delle tasse l'Italia non farà grandi passi in avanti. L'eccessiva pressione fiscale rappresenta il vero macigno per l'Italia: se non si darà una decisa sforbiciata alle tasse avremo sempre una crescita da zero virgola. L'esecutivo ha buttato 100miliardi senza alleggerire le zavorre che frenano il nostro sviluppo, invece di mancette sarebbe stato più opportuno mettere in cantiere la Flat tax", conclude. (Com)