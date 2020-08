Milano: la polizia arresta uno spacciatore alla stazione di Porta Romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato ieri un cittadino egiziano di 61enne per spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, in abiti civili, durante un servizio mirato al contrasto dell'attività di spaccio di stupefacenti nell'area dello scalo ferroviario di Milano Porta Romana, hanno sorpreso un cittadino straniero che, attorniato da numerosi tossicodipendenti, vendeva loro della sostanza stupefacente. L'uomo è stato prontamente bloccato mentre cercava di disfarsi di un involucro che, subito recuperato dai poliziotti, è risultato contenere circa 130 grammi di eroina. Il soggetto durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello e di circa 300 euro. Un ragazzo italiano, che aveva acquistato 2 grammi della stessa sostanza, è stato segnalato alla prefettura di Milano. Il cittadino egiziano è stato arrestato e la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata. (Com)