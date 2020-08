Viabilità: sulla A4 Milano - Brescia diverse chiusure notturne durante la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 22.00 di martedì 25 alle 5.00 di mercoledì 26 agosto, per chi proviene da Venezia / Brescia ed è diretto verso Torino, obbligo di deviazione obbligatoria in uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni. Dopo la deviazione obbligatoria in uscita, si potrà rientrare dal medesimo svincolo e proseguire in direzione di Torino. Inoltre nelle quattro notti di martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 agosto, con orario 22.00-5.00, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Cormano. Nelle due notti consecutive di mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, con orario 22.00-5.00, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, verso Torino e Brescia. Sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia, dalle 22.00 di lunedì 24 alle 5.00 di martedì 25 agosto. Sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21.00 di lunedì 24 alle 5.00 di martedì 25 agosto, saranno chiuse le seguenti aree di servizio: "Lambro nord", situata nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, "Novate nord" situata tra Cormano e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Torino. (Com)