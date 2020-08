Russia: ministero Esteri, nessuna prova convincente in nuovo rapporto Usa su ingerenze elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta, la pubblicazione del rapporto del Senato statunitense sulla presunta ingerenza russa nelle elezioni del 2016 “non ha fornito alcuna prova convincente. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Come i volumi dei rapporti pubblicati in precedenza, “anche l'ultimo non contiene fatti o prove reali. Ripete efficacemente le accuse infondate che conosciamo da quando è uscito il rapporto Muller e altri documenti statunitensi, incluso quello sul presunto attacco hacker ai server del Partito Democratico", ha detto Zakharova, ripresa dall'agenzia di stampa "Sputnik". (segue) (Rum)