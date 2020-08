Russia: ministero Esteri, nessuna prova convincente in nuovo rapporto Usa su ingerenze elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione sull’Intelligence del Senato degli Stati Uniti ha pubblicato nei giorni scorsi il quinto e ultimo volume del suo rapporto sulle ingerenze della Federazione russe nelle elezioni del 2016, incentrato in particolare su “minacce e vulnerabilità del controspionaggio”. Il rapporto di 996 pagine, votato dalla maggioranza repubblicana, approfondisce ulteriormente i legami tra le attività russe e le figure chiave della campagna elettorale del presidente Donald Trump rispetto al rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, cui fu affidata nel 2017 l’inchiesta “Russiagate”, mettendo in luce in particolare i modi in cui il Cremlino riuscì a trarre vantaggio dall’inesperienza del team di transizione per accedere a informazioni sensibili. Secondo il rapporto, l’ex coordinatore della campagna elettorale dell’allora candidato repubblicano Trump, Paul Manafort, lavorava già dal 2004 per favorire le operazioni dell’oligarca russo Oleg Deripaska e di altri oligarchi ucraini filorussi. In particolare, Manafort lavorò a stretto contatto con Konstantin Kilimnik, definito dalla commissione un “funzionario dell’intelligence russa”, che funse da tramite tra lui e Deripaska. In numerose occasioni, l’allora collaboratore di Trump passò a Kilimnik “dati sensibili su sondaggi interni e strategie di campagna elettorale”. (segue) (Rum)