Russia: ministero Esteri, nessuna prova convincente in nuovo rapporto Usa su ingerenze elettorali (3)

- Secondo la commissione Intelligence del Senato, tuttavia, non è chiaro in che modo tali dati siano state utilizzate da Kilimnik, che secondo “alcune informazioni” potrebbe essere “connesso” alla campagna di hackeraggio della Russia e al furto di email democratiche. “Preso nella sua interezza, il livello di accesso di Manafort a informazioni di alto livello e la sua volontà di condividere dati con individui strettamente affiliati ai servizi d’intelligence russi, in particolare Kilimnik e soci di Oleg Deripaska, rappresenta una grave minaccia di controspionaggio”, si legge nel rapporto finale della commissione. Un altro personaggio chiave dell’inchiesta e Roger Stone, condannato a 40 mesi di carcere nel novembre scorso ma oggi agli arresti domiciliari. Secondo la commissione senatoriale, Trump e suoi stretti collaboratori tentarono di ottenere in anticipo da Mosca informazioni sull’imminente pubblicazione da parte di WikiLeaks di email compromettenti di Stone. Sempre dal governo russo Donald Trump Jr, figlio primogenito dell’attuale presidente Usa, cercò di ottenere informazioni che avrebbero potuto favorire la campagna elettorale. La questione fu discussa nel corso di una riunione alla Trump Tower cui parteciparono Natalia Veselnitskaja e Rinat Akhmetshin, figure con “estesi e preoccupanti contatti con il governo e con l’intelligence” di Mosca. Tuttavia, non risulta che le informazioni richieste siano state infine trasmesse. (segue) (Rum)