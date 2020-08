Russia: ministero Esteri, nessuna prova convincente in nuovo rapporto Usa su ingerenze elettorali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro personaggio chiave dell’inchiesta “Russiagate” è Michael Cohen, già vicepresidente della Trump Organization condannato a tre anni di carcere nel dicembre del 2018 ma ai domiciliari dallo scorso maggio per timori legati alla diffusione del Covid-19 nelle prigioni federali. Secondo il rapporto, dalla fine del 2015 l’avvocato personale di Trump “si rivolse direttamente al Cremlino per sollecitare l’assistenza del governo russo” a proposito della realizzazione di un progetto immobiliare di Trump a Mosca. “Cohen tenne Trump informato sugli sviluppi dell’accordo. Mentre le trattative erano in corso, Trump rilasciò dichiarazioni positive su Putin”, scrive la commissione. Secondo il rapporto, Cohen e Felix Sater, socio d’affari di lunga data dell’allora candidato repubblicano alla presidenza, “cercarono di far leva sulle dichiarazioni di Trump per facilitare l’accordo”. Lo stesso Cohen nel gennaio del 2016 si mise in contatto con un collaboratore del portavoce di Putin, Dmitrij Peskov, per riferire delle parole di Trump. I tentativi di portare avanti l’affare s’interruppero tuttavia nell’estate del 2016. (segue) (Rum)