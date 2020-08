Russia: ministero Esteri, nessuna prova convincente in nuovo rapporto Usa su ingerenze elettorali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Intelligence del Senato sostiene che più avanti la Russia “trasse vantaggio” dalla “relativa inesperienza governativa” del team di transizione di Trump, “dalla sua opposizione alle politiche della precedente amministrazione di Barack Obama e dal desiderio del presidente eletto di approfondire i suoi legami con la Russia attraverso canali non ufficiali”. Il team di transizione, infatti, “assunse ripetutamente azioni che avevano il potenziale, e talvolta la conseguenza, di interferire con gli sforzi diplomatici dell’amministrazione Obama”. Tra tali azioni vengono annoverate le conversazioni del primo consigliere alla Sicurezza nazionale di Trump, Micheal Flynn, con l’allora ambasciatore russo Sergej Kisljak. Dall’altra parte, tuttavia, la commissione rileva che “certe procedure” del Federal Bureau of Investigation (Fbi) in risposta alle ingerenze russe furono “formalmente viziate”. I cinque volumi del rapporto della commissione senatoriale, si legge nel documento, rappresentano “tre anni di attività investigativa, con interviste a centinaia di testimoni, milioni di pagine di documenti studiati, audizioni a porte aperte e chiuse”. (segue) (Rum)