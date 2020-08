Russia: ministero Esteri, nessuna prova convincente in nuovo rapporto Usa su ingerenze elettorali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri, la commissione ha convocato negli anni Michael Cohen, il consigliere politico di Trump Jared Kushner, Donald Trump Jr, il coordinatore della campagna elettorale di Hillary Clinton John Podesta e funzionari del dipartimento di Stato come Jonathan Winer. “Possiamo dire, senza alcuna esitazione, che la commissione non ha trovato alcuna prova che l’allora candidato Donald Trump o la sua campagna elettorale fossero collusi con il governo russo per interferire nelle elezioni del 2016”, ha commentato il presidente ad interim della commissione, Marco Rubio. Secondo Mark Warner, membro democratico della commissione, il quinto volume del rapporto rappresenta invece “il più completo esame condotto finora dei rapporti tra la Russia e la campagna elettorale di Trump del 2016”: si verificò “un livello scioccante di contatti tra i collaboratori di Trump e funzionari del governo russo che costituisce una reale minaccia di controspionaggio e che non può avvenire nuovamente”. (Rum)