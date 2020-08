Piemonte: strage di pecore in Val di Susa:, in ventinove sono state sbranate dai lupi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un assalto incontrollato che ha portato alla morte di 29 pecore e alla dispersione di altre trenta. E' questo il bilancio dell'attacco dei lupi a Mompantero (Torino) in Val di Susa. A proteggere gli ovini c'erano due cani da guardia, ma non sono bastati per frenare l'avanzata dei lupi che probabilmente hanno spaventato le pecore che di conseguenza hanno rotto la recinzione. Uno dei due cani ha delle ferite sul muso, mente l'altro è scomparso probabilmente assieme alle altre pecore per proteggerle. (Rpi)