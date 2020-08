Roma: Gasparri (FI), pericolo occupazione abusiva edifici scolastici abbandonati da Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale, in una nota dichiara: "Abbiamo più volte sollecitato la sindaca Raggi a una risposta per il plesso scolastico di via Mazzacurati, Municipio XI, la cui restituzione alla comunità di Corviale era stata promessa per settembre". "Alla fine di luglio - aggiunge Gasparri - la Raggi era andata addirittura nel popoloso quartiere a fare passerella e aveva postato sui social l'annuncio della prossima riapertura del plesso. Poi, in perfetto stile grillino, ha fatto pervenire la smentita attraverso un dirigente del Campidoglio. Niente da fare, i ragazzi rimarranno anche quest'anno senza sede scolastica. In un momento di grave crisi sanitaria e sociale, quando questo governo non è in grado di garantire nemmeno l'apertura delle scuole, sapere che a Roma, in ogni Municipio, ci sono edifici abbandonati ed esposti all'occupazione abusiva, è una circostanza che fa indignare". "I presidi e i docenti - spiega ancora - chiedono al Comune di intervenire per reperire spazi idonei ad accogliere in sicurezza scolaresche e docenti. E il Comune tergiversa, incespica in parole dette a mezza bocca, inciampa su promesse poi penosamente disattese. La Raggi offre, insomma, l'indecoroso spettacolo dell'incapacità grillina, aggravando ulteriormente le già precarie condizioni di vivibilità che attendono studenti e docenti. Forza Italia continuerà responsabilmente a denunciare l'irresponsabilità che ispira le scelte del Campidoglio. Continueremo a chiedere, ogni giorno, alla Sindaca perché il plesso di via Mazzacurati non sarà riaperto; perché le strutture abbandonate o incompiute, nate per ospitare scolaresche, sono esposte alla mercé di extracomunitari pronti a occuparle abusivamente. In mancanze di interventi preventivi e risolutivi, la Raggi sarà connivente con fenomeni illeciti. E di questo dovrà risponderne". (Com)