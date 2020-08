Scuola: Codacons, in arrivo stangata fino a 1.130 euro a studente per libri e corredo scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo banchi e distanziamento nelle aule. Sul fronte della scuola sta per abbattersi anche la consueta "stangata" di settembre legata all'acquisto di libri e corredo scolastico. Lo afferma il Codacons, che fornisce come ogni anno i dati ufficiali sul caro-scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Sul fronte dei prezzi al momento i listini di diari, astucci, zaini e materiale scolastico appaiano sostanzialmente in linea con il 2019 e rincari si registrano solo per i prodotti di fascia alta, ossia per il corredo "griffato" – spiega in una nota il Codacons, che ha realizzato una prima indagine a campione analizzano le tariffe praticate da grande distribuzione, negozi e piattaforme di e-commerce –. Nel 2020 il prezzo di uno zaino di marca raggiunge i 180 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 55 euro. Altra voce che incide sull'esborso per il corredo è quella relativa al diario, che quest'anno supera i 22 euro per le marche più note. (segue) (Com)