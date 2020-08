Coronavirus: assessore Lazio, giovani non siete invincibili virus è subdolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, rivolge un appello ai giovani: "Rivolgo un appello ai giovani fate attenzione soprattutto ai vostri familiari e alle persone più care e se siete in attesa dell'esito del referto è opportuno rimanere isolati e non avere frequentazioni". "Non sentitevi invincibili - aggiunge - perché il virus è subdolo e può creare seri problemi a voi e i vostri cari. Non sono molto preoccupato per i casi positivi asintomatici che stiamo scovando grazie a un'opera eccezionale di testing e di tracciamento, ma lo sono per gli effetti che questi possono produrre nella trasmissione all'interno dei nuclei parentali se vengono meno le regole di distanziamento". (Com)