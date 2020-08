Coronavirus: Giannini (Lega), bene presidio sanitario a porto di Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità, in una nota dichiara: "Lo avevamo richiesto da tempo. Oggi, finalmente, il governatore Zingaretti ha dato ascolto alle richieste della Lega istituendo un presidio sanitario al porto di Civitavecchia per i passeggeri di ritorno dalla Sardegna". "Ci auguriamo a questo punto - aggiunge - che siano effettuati più tamponi possibili al fine di prevenire i cosiddetti 'contagi di rientro' che colpirebbero numerose famiglie e cittadini del Lazio e che analoga iniziativa sia predisposta negli scali aeroportuali per i voli di rientro dalla Sardegna". (Com)