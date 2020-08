Libia: Borrell, Ue accoglie con favore annuncio cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea accoglie con grande favore gli annunci rilasciati il ​​21 agosto dal presidente del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, e dal presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh. Lo riferisce l'alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in un comunicato. "Questo è un primo passo avanti costruttivo, che dimostra la determinazione dei leader libici a superare l'attuale situazione di stallo e crea una nuova speranza per un terreno comune verso una soluzione politica pacifica alla crisi libica di lunga data e la cessazione di tutte le interferenze straniere nel paese. Sosteniamo pienamente l'accordo sui principi per cessare immediatamente tutte le attività militari in Libia, richiedendo la partenza di tutti i combattenti stranieri e mercenari presenti in Libia, e riprendere il processo negoziale nel quadro del processo di Berlino guidato dalle Nazioni Unite", si legge nella nota. (segue) (Beb)