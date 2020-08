Libia: Borrell, Ue accoglie con favore annuncio cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esortiamo ora tutte le parti libiche, e tutti coloro che le sostengono in qualsiasi forma, a tradurre questi principi in azioni concrete sul terreno che portino a un cessate il fuoco permanente, come parte delle discussioni all'interno del comitato militare congiunto 5 + 5 a rilanciare il processo politico. Abbiamo preso atto degli annunci riguardanti la revoca del blocco alle infrastrutture petrolifere. Chiediamo ora che questi annunci siano seguiti da sviluppi concreti in termini di una piena ripresa a pieno regime in tutto il paese nell'interesse di tutto il popolo libico, insieme all'attuazione di riforme economiche in vista di un accordo equo e trasparente meccanismo di distribuzione delle entrate petrolifere e per rafforzare la governance delle istituzioni economiche e finanziarie libiche. L'Unione europea ribadisce il suo pieno sostegno all'Onu e ai libici nell'attuazione di questi principi. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti del popolo libico nei suoi sforzi per creare un paese sovrano, unito, stabile e prospero", ha aggiunto Borrell. (Beb)