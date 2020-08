Coronavirus: Iss, in Italia tendenza a progressivo peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento. E' quanto emerge nel bollettino settimanale sull’evoluzione dell’epidemia pubblicato oggi dall’Iss. Nelle due ultime settimane si rileva la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti. Questo aumenta lo stress sui dipartimenti di prevenzione, incaricati di tracciare tutti i casi e i contatti. A partire dalla metà di giugno, sottolinea il bollettino, è aumentato il numero di nuovi casi di infezione da virus SARS-CoV-2 importati da uno stato estero, ma la maggior parte delle nuove infezioni è stata contratta localmente. In particolare, nel periodo 3-16 agosto 2020 sono stati segnalati 779 casi di infezione da virus SARS-CoV-2 in cittadini italiani di ritorno da un viaggio all’estero, che rappresentano solo il 27,2 per cento del totale"(Com)