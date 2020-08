Battisti: De Corato, silenzio assordante della sinistra milanese dopo le frasi di Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia, commenta le recenti affermazioni dell'ex presidente brasiliano Lula che ha definito "un errore" la scelta di dare asilo all'ex terrorista rosso nel 2010: "L'ex presidente brasiliano Lula, leader della sinistra mondiale a cui ha inneggiato per anni la sinistra italiana e milanese, ha chiesto scusa allo Stato italiano per aver concesso l'asilo politico all'ex terrorista rosso Cesare Battisti. Un'ammissione di colpa di una gravità inaudita di fronte alla quale la sinistra tace in un silenzio assordante. Lula è stato per 30 anni complice di un assassino che ha goduto di una latitanza dorata all'estero, protetto dalla sinistra. E la sinistra milanese che sta zitta è vergognosa perché proprio a Milano furono uccisi spietatamente l'agente della digos Andrea Campagna e il gioielliere Pier Luigi Torregiani, mentre il figlio Alberto Torregiani, allora 15enne, fu ferito e fu costretto per il resto della sua vita sulla sedia a rotelle".(Com)