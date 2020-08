Torino: Associazione nazionale rom denuncia sindaca Appendino per discriminazione razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Denunciato il razzismo italiano: ora giustizia. La lotta di liberazione da razzismo, fascismo, nazismo e corruzione continua ogni giorno". Con queste parole l'Associazione Nazionale Rom ha annunciato la denuncia depositata al tribunale di Roma nei confronti di sindaci, responsabili sicurezza, funzionari e assessori al sociale che secondo le comunità nomadi si sono macchiati di atti di discriminazione razziale e in alcuni casi anche di truffa con l'uso improprio dei fondi strutturali europei. In mezzo alla denuncia è finita anche la sindaca di Torino Chiara Appendino. La miccia a Torino si è innescata quando è partito lo sgombero del campo rom di via Germagnano. Secondo i nomadi la sindaca del capoluogo piemontese sarebbe responsabili di un ipotetico abuso d'ufficio e di una gestione non trasparente dei fondi strutturali assegnati dall'Ue per progetti di integrazione delle popolazioni nomadi. In più ci sarebbe anche la gestione degli sfratti: secondo i legali dell'associazione Rom la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre sarebbe dovuta valere anche per gli abitanti di via Germagnano sgomberati a metà agosto. (Rpi)