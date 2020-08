Cambogia-Giappone: incontro ministeri Esteri, concordata ripresa dei voli da settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha incontrato oggi a Phnom Penh, l’omologo della Cambogia, Prak Sokhonn, col quale ha avuto un colloquio su questioni bilaterali e su questioni internazionali di comune interesse e ha concordato l’avvio di un processo per la ripresa dei viaggi tra i due paesi. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. I due ministri hanno confermato l’impegno a collaborare per combattere l’emergenza sanitaria; il Giappone ha già assistito la Cambogia nella ristrutturazione dell’ospedale di Siem Reap e nella fornitura di attrezzature mediche. Per quanto riguarda la ripresa dei viaggi, all’inizio di settembre inizierà un “percorso di residenza” ovvero ai residenti di lungo periodo sarò consentito viaggiare tra i due paesi con la condizione di di 14 giorni di quarantena domiciliare all’ingresso. A seguire è previsto un “percorso business”: è stato deciso di accelerare il coordinamento attraverso i canali diplomatici per consentire a chi viaggia per affari di condurre attività commerciali in aree limitate durante il periodo di quarantena. (segue) (Fim)