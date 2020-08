Cambogia-Giappone: incontro ministeri Esteri, concordata ripresa dei voli da settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della diplomazia di Tokyo, si legge nella nota, ha affermato che il mantenimento e il rafforzamento di un Indo-Pacifico libero e aperto è diventato ancora più importante in un panorama internazionale in drastico cambiamento a causa della pandemia di coronavirus, ribadendo la volontà del suo paese di promuovere ulteriormente la cooperazione bilaterale a tale scopo. L’interlocutore cambogiano ha espresso il suo consenso e auspicato che il partenariato tra i due paesi possa essere ulteriormente approfondito. I titolari degli Esteri di Giappone e Cambogia, infine, hanno scambiato opinioni sulle questioni della Corea del Nord e del Mar Cinese Meridionale e sulla possibilità di collaborare per un’edizione di successo del prossimo vertice dell’Asem, l’Asia-Europe Meeting, in programma a Phnom Penh. (segue) (Fim)