Cambogia-Giappone: incontro ministeri Esteri, concordata ripresa dei voli da settembre (3)

- Prima di incontrare l’omologo, il ministro giapponese è stato ricevuto dal premier cambogiano, Hun Sen. I due hanno sottolineato che la visita è la prima di un dignitario straniero in Cambogia nella situazione di restrizioni dovuta al contenimento del coronavirus e hanno osservato che è importante riprendere gradualmente i viaggi tra i due paesi. Motegi ha anche annunciato la possibilità di far entrare in Giappone studenti cambogiani con borse di studio del governo giapponese. Il rappresentante di Tokyo ha evidenziato l’importanza dello sviluppo del porto di Sihanoukville e della Strada nazionale 5 per il Corridoio economico meridionale e per la promozione di una regione indo-pacifica libera e aperta e ha assicurato che il Giappone continuerà a sostenere lo sviluppo economico e democratico della Cambogia. Infine, sono state scambiate opinioni sulla cooperazione Giappone-Mekong e sulle possibili sinergie tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). (segue) (Fim)