Cambogia-Giappone: incontro ministeri Esteri, concordata ripresa dei voli da settembre (4)

- Motegi è giunto in Cambogia ieri dalla Papua Nuova Guinea, prima tappa di un viaggio in quattro paesi. Domani partirà da Phnom Penh alla volta di Vientiane, nel Laos. Il 24 agosto si trasferirà a Naypyidaw, nel Myanmar, e il 25 agosto lascerà la capitale birmana per far ritorno in patria. A Port Moresby, Motegi ha avuto un incontro col primo ministro del paese oceanico, James Marape, al termine del quale è stata firmata una dichiarazione di intenti per promuovere ulteriormente le relazioni bilaterali. Le parti hanno riaffermato l’importanza di un ordine marittimo libero, aperto, sostenibile e basato sulle regole che contribuisca alla pace, stabilità, resilienza e prosperità dell’Indo-Pacifico. Il governo papuano si è impegnato a promuovere un ambiente favorevole agli investimenti degli imprenditori e finanziatori giapponesi, a incoraggiare gli scambi commerciali e le esportazioni verso il Giappone, a rafforzare la cooperazione allo sviluppo. Il governo giapponese si è impegnato a incoraggiare i suoi investitori a investire, a offrire un mercato di destinazione per i prodotti di Papua, a promuovere le relazioni commerciali con le imprese statali papuane dei settori minerario, agricolo, forestale, della pesca e del turismo e a fornire assistenza nello sviluppo di capacità. (Fim)