Torino: Polizia prende latitante sparito dai radar della legge per oltre 5 anni

- Era sparito da oltre 5 anni ma è stato scovato per caso durante dei controlli di routine. Mercoledì sera la Squadra Volante ha notato tre magrebini all'angolo tra corso Vercelli e via Cervino, a Torino, che davano dei segnali sospetti. Lì hanno fermati e iniziato i controlli. I primi due erano in possesso dei documenti previsti, mentre il terzo ha tentato di sottrarsi al riconoscimento delle generalità. Dopo alcuni controlli aggiuntivi gli agenti hanno scoperto che l'uomo, un marocchino di 46 anni, era destinatario di un ordine di carcerazione della procura di Alessandria per reati inerenti gli stupefacenti, che non era mai stato eseguito perché l'uomo nel frattempo era fuggito dalla città cambiando il cognome. Alla fine gli agenti lo hanno scovato e ora dovrà scontare il carcere. (Rpi)