Torino: utilizzava mezzi hi-tech per rovistare nelle auto, arrestato dalla Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era un mago del furto all'interno delle auto. Con i suoi telecomandi hi-tech riusciva a disturbare l'elettronica dei dispositivi di chiusura senza lasciare tracce di scassinamento. Ma i poliziotti lo hanno coltro in flagrante e per lui non c'è stato nulla da fare. E' finita così la serie criminale di un cittadino algerino di 46 anni. Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a scovarlo lunedì scorso mentre in via Don Giovanni Minzoni stava rovistando dentro un'auto. Ha tentato la fuga ma gli agenti l'hanno fermato e dopo il racconto del proprietario dell'auto hanno scoperto furti per un valore di oltre 3 mila euro. L'uomo aveva già diversi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e una denuncia per il possesso di telecomandi auto-programmabili. Per lui sono scattate le manette per tentato furto. (Rpi)