Decreto Agosto: Pichetto (FI), provvedimento elettorale, no ipotecare futuro giovani per debito (2)

- "E' un comportamento irresponsabile, si fa debito ipotecando il futuro dei nostri figli e nipoti per assunzioni clientelari, prebende per amici degli amici e favori elettorali. L'ennesima conferma dell'inaffidabilità di questo governo che sta facendo più danni all'Italia di quanti ne abbia fatto il Covid-19. Forza Italia su questo decreto farà un'opposizione rigorosa e scrupolosa, e presenteremo emendamenti per cancellare queste assurde misure e consentire che il nuovo debito serva davvero al rilancio dell'economia", conclude Pichetto. (Com)