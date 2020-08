Milano: furti in abitazioni, sei uomini arrestati dalla polizia nelle ultime 12 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questura di Milano in questi giorni ha intensificato l'attività investigativa e di controllo del territorio per reprimere il fenomeno dei furti nelle abitazioni. Nelle ultime 12 ore la polizia ha arrestato sei persone, ne ha denunciate in stato di libertà altre due e ha accompagnato in questura altre 3 persone per accertamenti. Nella serata di venerdì gli agenti hanno arrestato in flagranza tre cittadini georgiani di 31, 33 e 35 anni, responsabili di un furto in appartamento all'interno di uno stabile in via Bligny insieme ad un altro componente che fungeva da “vedetta”. Rinvenuta la refurtiva composta da banconote, gioielli e abbigliamento. In via Cascina Corba, un altro cittadino georgiano di 36 anni è stato arrestato dopo essersi introdotto all'interno di un appartamento al 5° piano di uno stabile. L'uomo è stato trovato in possesso di uno zaino con all'interno gioielli, orologi e banconote, oltre agli attrezzi per forzare le serrature delle porte. Altri due uomini georgiani sono stati fermati dalla polizia dopo che nella loro auto sono stati trovati numerosi attrezzi e strumenti atti allo scasso senza giustificarne il motivo del possesso. Durante la notte inoltre, gli agenti hanno arrestato per furti in abitazione altre due persone in due distinti episodi il primo in uno stabile di via Bolla dove hanno arrestato un uomo romeno di 36anni, mentre un altro soggetto di nazionalità albanese, 27enne, è stato fermato in via Govone (Com)