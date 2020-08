Corea del Sud: coronavirus, governo estende restrizioni a tutto il territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di estendere a tutto il paese, a partire da domani, le norme sul distanziamento sociale già in vigore nelle aree più colpite dall’epidemia di coronavirus. La decisione è stata presa in seguito all’incremento giornaliero dei casi, superiore a 300 nell’ultima settimana, alla diffusione a Seul e nelle principali città e province e a una percentuale superiore al venti per cento di contagi di cui non si riesce a ricostruire l’origine. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc) hanno riferito oggi 332 nuovi casi, di cui 315 trasmessi localmente, che hanno portato il totale a 17.002. L’incremento odierno è il più alto dall’8 marzo. Tutte le 17 maggiori città del paese sono interessate dal contagio, per la prima volta da quando l’epidemia è emersa, il 20 gennaio. Il ministro della Sanità, Park Neung-hoo, ha dichiarato che è “un momento critico”. (segue) (Git)