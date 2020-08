Corea del Sud: coronavirus, governo estende restrizioni a tutto il territorio nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla mezzanotte le linee guida anti-assembramento saranno portate dal livello 2 al livello 3 come a Seul, nella provincia di Gyeonggi che la circonda e a Incheon, che insieme formano l’area metropolitana della capitale; a Busan e in parte della provincia di Jeolla Settentrionale. Le misure comprendono il divieto di riunioni all’aperto con oltre cento persone e di quelle al chiuso con oltre 50 (a Seul sono vietate anche le manifestazioni con più di dieci partecipanti) e la chiusura delle spiagge e degli esercizi appartenenti a dodici categorie a rischio, come locali notturni, sale per karaoke, ristoranti a buffet e internet caffè. Il divieto riguarda anche le funzioni religiose, mentre sono previste limitazioni dell’attività scolastica: frequenza a turno di un terzo degli scolari nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie e di due terzi nelle superiori e lezioni online nelle aree dei cluster. (segue) (Git)