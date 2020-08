Grecia-Turchia: presidente Sakellaropoulou critica conversione in moschea di San Salvatore in Chora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente greca Katerina Sakellaropoulou ha condannato la decisione del governo turco di trasformare l'ex chiesa ortodossa di San Salvatore in Chora a Istanbul in una moschea, "Dopo Santa Sofia, la leadership turca compie un altro atto provocatorio. Trasforma il monastero di Chora in una moschea, distorcendo in tal modo il carattere di un altro sito appartenente al patrimonio mondiale dell'Unesco e minando il dialogo interreligioso e interculturale", ha scritto Sakellaropoulou in un tweet. La conversione in moschea dell'ex chiesa ortodossa di San Salvatore in Chora a Istanbul, già luogo religioso musulmano dopo la conquista ottomana e successivamente museo dal 1945, è stata decisa tramite un decreto del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. (segue) (Gra)