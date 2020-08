Grecia-Turchia: presidente Sakellaropoulou critica conversione in moschea di San Salvatore in Chora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Ankara rende esecutivo un ordine emesso lo scorso novembre dal Consiglio di Stato, il massimo tribunale amministrativo della Turchia. La notizia giunge appena un mese dopo una simile conversione in moschea del sito di Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco. La chiesa di San Salvatore in Chora, costruita originariamente nel quarto secolo, fu ricostruita integralmente fra il 1077 e il 1081, e dopo la conquista ottomana del 1453 fu convertita nella moschea di Kariye. Dopo la seconda guerra mondiale la moschea fu trasformata nel Museo di Kariye, e un gruppo di storici dell’arte statunitensi aiutò a restaurare i mosaici originali della chiesa, aprendoli al pubblico nel 1958. Non è ancora chiaro come avverranno le visite dei turisti dopo la conversione in moschea, ma si ritiene che i mosaici che rappresentano figure cristiane saranno coperti da tende durante le preghiere dei fedeli musulmani, come avviene a Santa Sofia. (Gra)