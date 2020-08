Milano: Senna (Lega) risponde a Del Corno, il suo attacco alla Regione Lombardia di livello infimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco dell'assessore Del Corno nei confronti di Regione Lombardia, strumentalizzando un fatto drammatico con un incidente ferroviario, appare di un livello talmente infimo che risulta difficile da commentare. Auspico quantomeno le scuse immediate dell'assessore e una censura da parte del sindaco Sala, anche se come minimo servirebbero le dimissioni immediate di Del Corno". Lo dichiara in una nota Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega, in risposta al commento dell'assessore Filippo Del Corno pubblicato oggi sul suo profilo facebook. "Il commento di un esponente delle istituzioni non può essere di tale bassezza. "Quando, a fine 2019, ci fu il tremendo incidente che vide lo scontro tra un mezzo Atm e un altro veicolo, che costò la vita di una donna, passeggera del bus, e dove dal video dell'incidente si vede chiaramente il bus che non si ferma al semaforo rosso, nessuno da parte nostra si sognò mai di attaccare il Comune di Milano, strumentalizzando una tragedia. Vediamo che invece dall'altra parte non si fanno scrupoli in quanto a strumentalizzazioni del dolore delle persone" conclude Senna. (Com)