Banche: Taverna (M5s), Stato ha dovere di gestire fallimenti mercato con giusta visione imprenditoriale

Leggo con sempre maggiore frequenza le posizioni degli appartenenti alla schiera degli ultraliberal che discettano sui 'pericoli di un intervento dello Stato in economia'. Lo scrive in una nota la presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, Paola Taverna. "Quale presidente della commissione che si è significativamente impegnata al riguardo - tramite invio questionari, audizioni, richieste dati e informazioni e costante attività di moral suasion – segnalo che, ad oggi, oltre 300 €/mldi di crediti sono stati spostati nella loro riscossione grazie al meccanismo della moratoria ed oltre 71 €/mldi sono stati concessi tramite nuovi finanziamenti con garanzia pubblica. Questo intervento pubblico ha evitato uno tsunami sul nostro sistema bancario che avrebbe avuto impatti economici irreversibili", sottolinea.