Banche: Taverna (M5s), Stato ha dovere di gestire fallimenti mercato con giusta visione imprenditoriale (2)

- "Al salvataggio - aggiunge Taverna - non deve però seguire la svendita del bene sanato al privato in quanto sarebbe un imperdonabile danno alla collettività che in definitiva ne ha sopportato i costi. Lo Stato ha il dovere di gestire i fallimenti del mercato – che sono ben noti proprio agli ultraliberal – con il giusto tempo, con le giuste risorse umane e finanziarie e sottolineo con una visione imprenditoriale per creare benefici concreti alla cittadinanza. Le prospettive di crescita dei crediti deteriorati, il crescente divario Nord-Sud e le opportunità offerte dalla rinascita della logistica nel Mediterraneo esigono una Bad Bank pubblica ed una banca per il Sud; i candidati ci sono: MPS e Banca Popolare di Bari", conclude la presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. (Com)