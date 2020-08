Cultura: dal 29 agosto al 12 settembre a Roma III edizione rassegna cinematografica "Avvistamenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il 29 agosto la terza edizione di "Avvistamenti", la rassegna cinematografica ad ingresso gratuito organizzata dal VI Municipio Roma Le Torri - assessorato alla Cultura, da Biblioteche di Roma, dall'Asi - Agenzia spaziale italiana, dal Forum del libro, con la collaborazione del teatro Tor Bella Monaca, l'Azienda speciale Palaexpo, Rif museo delle Periferie, edizioni Artdigiland e l'associazione di quartiere Collina della pace che si tiene anche quest'anno al parco Peppino Impastato - Biblioteca Collina della pace, all'auditorium Asi e al teatro Tor Bella Monaca. Il programma Avvistamenti fa parte di Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale. Torre Angela, Tor Bella Monaca, Torre Maura, Torre Spaccata e Tor Vergata: le cinque torri del Municipio VI diventano punti di osservazione ideali per "avvistare" Roma da prospettive diverse, per scoprire una realtà urbana in continua trasformazione attraverso la forza e la potenza espressiva del cinema. Un osservatorio speciale per guardare lontano, fra tradizione e innovazione, in una continuità ideale tra passato e futuro, tra il cinema della grande commedia all'italiana e il nuovo cinema italiano, con un occhio rivolto alla sci-fiction, al cinema d'animazione e al cinema di genere. (segue) (Com)