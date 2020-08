Cultura: dal 29 agosto al 12 settembre a Roma III edizione rassegna cinematografica "Avvistamenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci giorni dedicati al cinema, 12 film, tre sezioni cinematografiche: "Oltre la città, nuovo cinema italiano", "Viaggi nello spazio e nel tempo" e un omaggio ad Alberto Sordi a cento anni dalla nascita e la sezione Avvistamenti Kids, dedicata ai più piccoli, che propone laboratori e film d'animazione. Ad inaugurare la rassegna, il 29 agosto alle 20.30, al parco Peppino Impastato vicino la Biblioteca Collina della pace, Luca Bergamo vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, Roberto Romanella presidente VI Municipio Roma Le Torri, Alessandro Marco Gisonda vice presidente VI Municipio Roma Le Torri. Alle ore 21 avrà luogo la proiezione del film "A Tor Bella Monaca non piove mai", basato sul romanzo omonimo dell'attore e regista Marco Bocci. Il film inaugura anche la sezione Oltre la città - Nuovo cinema italiano, la rassegna di opere prime che raccontano l'identità di una città in continua trasformazione e di un intero paese dai confini labili, sfuggenti, sempre in bilico tra commedia e dramma. Il 31 agosto alle ore 20.30 Alberto Rizzi accompagna il suo film d'esordio "Si muore solo da vivi" (Italia, 2020, 95'), interpretato da Alessandro Roja e Neri Marcorè. Si prosegue il 1 settembre alle ore 20,30 con la proiezione di "Buio" (Italia, 2019, 98'), esordio alla regia di Emanuela Rossi, che presenterà il film: una fiaba dark, quasi profetica dell'isolamento vissuto da tutti noi a causa della pandemia. Il 3 settembre alle ore 20.30, alla presenza del regista, si proietta "Il regno", commedia fantasy di Francesco Fanuele (Italia, 2020, 97') con Stefano Fresi, Silvia D'amico e Max Tortora. (segue) (Com)